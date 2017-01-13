Biriktirdiği harçlığını Haleplilere gönderdi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Abdulkadir Eroğlu, Halep'teki ihtiyaç sahipleri için başlatılan "Kardeşlik adına Haleplilere bir nefes ol" kampanyasına harçlığıyla destek oldu.

Halep'teki ihtiyaç sahipleri için Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen yardım kampanyası devam ediyor. Kampanyayı desteklemek amacıyla Selçuk İlkokulu idarecileri, öğrencilere bağış zarfı dağıttı.

2'nci sınıf öğrencisi Eroğlu ise okul idaresi tarafından verilen bağış zarfına, biriktirdiği 5 lira ile "Halepli kardeşlerim elimden bu kadarı geldi. Beş günlük harçlığımı sizlere gönderiyorum. Babam borçludur, evimiz yok, babam ev almaya çalışıyor. İsterdim ki bir torba un alayım, Halepli kardeşlerime sofrasında ekmek olsun. Allah yardımcınız olsun." yazan bir not koydu.

Zarfın içindeki notu gören okulun müdür yardımcısı Mehmet Şengöl ve öğretmenler, Abdulkadir Eroğlu'nu Fırat Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Eroğlu, gazetecilere, Halep'te yaşananları televizyonda izlediğini ve çok etkilendiğini söyledi.

Suriye'deki savaşın bitmesini için dua ettiğini anlatan öğrenci, "Halep olanları televizyonda izliyorum. Babamın verdiği harçlıkları biriktirdim. Halepli kardeşlerime gönderdim, ben onları çok seviyorum. Orada büyük bir savaş var, çocuklar ölüyor. Ağlıyorlar, ben onlara çok üzülüyorum. Onlara harçlıklarımı gönderdim, oyuncak alsınlar, sevinsinler." diye konuştu.

Çocuğuyla gurur duyduğunu ifade eden baba Cumali Eroğlu da günlük 50-60 lira kazandığını belirterek, "Ben işçi bir insanım, oğlum okula giderken günde 1 lira kendisine harçlık veriyordum. Oğlum 5-6 günlük harçlığını toplamış, Halepli kardeşlerine göndermiş. 7 yaşındaki bir çocuk Suriyeli kardeşlerini zorda olduğunu düşünüp harçlığını onlara gönderiyorsa, bu çok gurur verici bir durum." şeklinde konuştu.

Zarftaki notu görünce şaşırdığını söyleyen Mehmet Şengöl ise yardım zarflarını incelerken Abdulkadir'in yazdığı nota çok duygulandığını, öğrencisiyle gurur duyduğunu ifade etti.