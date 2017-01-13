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Adana'da öğrencilere kar süprizi

13 Ocak 2017 Cuma, 14:51
Adana'da öğrencilere kar süprizi

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir, Çukurova ve Karaisalı belediye ekiplerince, Toroslardan kamyonlara yüklenen kar, okulların bahçelerine getirildi.

Çukurova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Belediye ekipleri, Pozantı ilçesi ve yaylalarda yol açma çalışmalarını devam ettirirken yollardan kaldırılan karların bir bölümünü ilçedeki Sabancı İlköğretim Okulu’na getirtti.

Kartopu hayali kuran öğrenciler, teneffüste okul bahçesindeki karları görünce büyük sevinç yaşadı. Öğrencilerin kardan adam yapma ve kartopu oyunlarına bazı öğretmen ve veliler de eşlik etti. Karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar, hayatlarında ilk kez kar görmenin heyecanını yaşadı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana'ya 16 yıldır kar yağmadığını belirterek geçen yıl yağmurla karışık 2 dakika yağan karın bile Adanalıları mutlu ettiğini belirtti.

Türkiye’nin dört bir yanı kar altındayken Adana'da yaşayan çocukların kartopu oynamaktan ve kardan adam yapmaktan uzak bir hayat sürdüğünü aktaran Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Pozantı'daki yoğun kar yağışı sonrasında kapanan yolların açılması için ekiplerimizi bölgeye sevk ettik ve yol açma çalışmalarına katıldık. Kar küreme çalışmalarımız devam ederken çocuklarımızın karla tanışmaları için iki kamyon kar getirterek çocuklarımızın okuluna gönderdik. Çocuklarımızın, kartopu oynarkenki mutluluğu ve hayatlarında ilk kez kardan adam yapıyor olmanın heyecanını görmek, izleri de çok sevindirdi."

Hayatlarında ilk kez kar gördüğünü söyleyen çocuklar, "Televizyonlarda ve derslerde görüyordum ama ilk kez canlı kar gördüm. Karda oyun oynamak, gezip dolaşmak da çok güzelmiş." dedi.

- "Siz kara gidemiyorsa, biz ayağınıza getiririz"

Karaisalı Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının yaşandığı Kızıldağ Yaylası'ndan getirdikleri bir tır karı Mehmet Akif Ortaokulu'nun bahçesine getirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, gönüllerince eğlendi. Kartopu oynayan öğrencilere aileleri de eşlik etti.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Kızıldağ Yaylası'na yağan karı kar görmeye gelemeyen öğrenciler için böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini dile getirerek "Sosyal belediyecilik anlayışıyla 'Siz kara gidemiyorsa, biz ayağınıza getiririz' dedik. Getirdiğimiz karla öğrencilerimizin eğlenmesini sağladık. Miniklerimizin sevinçlerini ve gözlerinde ki mutluluğu görmek bizleri de mutlu etti." değerlendirmesini yaptı.

Okul Müdürü Mustafa Çuhalı ise "Öğrencilerimiz arasında hiç kar görmeyenler vardı. Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan sayesinde öğrencilerimizin kar görmelerini sağladık. Çocuklarımızın sevinci görülmeye değerdi. Belediye Başkanı Saadettin Aslan'a ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Sosyal belediyecilik anlayışı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Pozantı’nın yüksek kesimlerinden iki kamyonla getirilen ve Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu bahçesine dökülen kar sayesinde öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çocukların talebine kayıtsız kalamadıklarını belirterek "Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışla hareket ediyoruz. Getirdiğimiz karın öğrencilerimizin eğlenmesine vesile olması bizleri de mutlu etti." dedi.

Okul Müdürü Necati Avan da öğrencilerin çok mutlu olduğunu vurgulayarak Sözlü'ye teşekkür etti.

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