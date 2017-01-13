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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Akaryakıt bayilerine lisans yenileme kolaylığı

13 Ocak 2017 Cuma, 14:52

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan düzenleme ile akaryakıt bayileri lisanslarını sadece süre uzatım bedelini yatırarak uzatabilecek.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre kurum, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin lisanslarının süre uzatım işlemlerini kolaylaştırmak için bazı düzenlemeler gerçekleştirdi.

Yeni düzenlemeyle akaryakıt bayilik lisans süresi bitmekte olan bayiler, sadece uzatım bedelini ödemek suretiyle lisans sürelerini istasyonlu bayiliklerde 12 yıllığına, istasyonsuz bayilerde ise 5 yıllığına uzatabilecek.

Düzenleme bu yıl içinde lisans süresi sona erecek yaklaşık 5 bin bayiyi yakından ilgilendiriyor. Bayiler lisans süresi bitimine en geç 2 ay kala EPDK'ya müracaat edecek. Bu süre içerisinde gerekli başvuruları yapmayan bayilerin lisansları ise iptal edilecek.

EPDK tarafından akaryakıt bayilik lisansı verilmesi için mevzuatın öngördüğü süre 60 günken, kurum söz konusu başvurularda belge eksikliği olmaması durumunda, aynı gün içerisinde lisanslandırma işlemini tamamlayabiliyor.

Bayilerin belediyelerden aldıkları iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının (GSM) yeniden alınmasının 1 yıl sürebilmesi nedeniyle EPDK, başvuruların eski GSM'ler ile yapılabilmesinin de önünü açtı.


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