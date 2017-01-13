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Milli Savunma Bakanı Işık: "(Türkiye ve Rusya arasındaki Suriye mutabakatı) Şu anda Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakat koordinasyon içeriyor, bu koordinasyon çerçevesinde Suriye'de, Türkiye ile rejimin veya Rusya'nın hava unsurlarının karşı karşıya gelmemesi için gerekli koordinasyon sağlandı."

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