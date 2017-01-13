Erzurum'da "1001 Hatim" duası edildi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da yaklaşık 500 yıllık bir gelenek olan ve "Pir Ali Baba" tarafından başlatılan "1001 Hatim" geleneği kapsamında, cuma namazı öncesi hatim duası edildi.

Kentte yaklaşık 5 asırdır süren gelenek kapsamında yılın son 15 günü ile sonraki yılın ilk 15 günü Kur'an-ı Kerim okunuyor.

Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde gerçekleştirilen etkinlik, cuma namazı öncesi okunan hatimlerle tamamlandı.

Cuma namazı öncesi Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu.

Genç-yaşlı çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen programda, Erzurum Müftülüğüne bağlı Hafızlar Korosu da ilahi ve Kur'an-ı Kerim okudu.

İl Müftü Yardımcısı Abdurrahman Kotan, hatim duası öncesinde yaptığı konuşmada, geleneği Pir Ali Baba'nın başlattığını belirtti.

Eskiden hafızların mahalleleri atlarla dolaşarak Kur'an okuduklarını, şimdi ise bu işin araçlarla yapıldığını anlatan Kotan, şöyle konuştu:

"Böylece şehrin etrafını kuşatarak manevi bir feyiz ile mühür altına alınır. 1001 Hatim geleneğinde her yıl önemli artışlar oluyor. Özellikle gençlerimiz gönüllü olarak bu konuya eğilmektedir. Her yönüyle bunu daha da artırmamız lazım. Bu sene 20 binin üzerinde hatim okundu."