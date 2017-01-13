EYOF 2017'ye doğru

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ERZURUM (AA) - Biatlon Milli Takımları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) için hazırlıklarını sürdürüyor.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da 11-18 Şubat'ta düzenlenecek EYOF 2017 için Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Biatlon Erkek ve Kız Milli Takımları, madalyayı hedefliyor.

Biatlon Milli Takım Antrenörü Yuri Ivanov Mitev, Erzurum'da ihtiyaçları olan her şeyin bulunduğunu bildirdi.

İyi bir pist, iyi bir atış alanı ve yaz antrenmanı için de çalışma yerlerinin mevcut olduğunu belirten Mitev, "Türkiye, kış sporlarında gelişmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 6 yıldır milli takım antrenörlüğü yaptığını belirten Mitev, şunları kaydetti:

"EYOF için hazırlıklar çok iyi bir şekilde ilerliyor. Biatlon, Türkiye'ye 9 yıl önce gelmiş çok yeni bir spor. Buna rağmen burada çok iyi sporcularımız var. Biatlonda atışlar çok önemlidir ve Türk sporcuları da atışlarda çok iyiler. Türkiye'de kış sporlarının daha da gelişmesi için organizasyon sayılarının artması gerekiyor. Bu noktada ulusal şampiyonaların da düzenlenmesi gerekiyor. Mevcut milli takımın yanı sıra kulüp takımlarının da oluşturulması biatlon açısından önem taşıyor. Tüm bunlar yapılırsa Türkiye'ye iyi sonuçlar gelecektir. Benim buraya ilk gelişimden beri çok şey değişti. Artık her sporcunun kendi silahı var. Biatlonun Türkiye'de başladığı dönemde bir silahı üç sporcu paylaşıyordu. Şimdi ise çok iyi ekipmanlarımız var."





- "Çok iyi sporcularımız var"





Antrenör Nihan Erdiler ise EYOF'ta yarışacak sporculardan umutlu olduğunu bildirdi.

Biatlonun Türkiye'de kısa süre önce başlamasına rağmen çok iyi gelişim gösterdiğini vurgulayan Erdiler, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni olmamıza rağmen çok iyi sporcularımız var ve ileri seviyedeyiz. Hazırlıklarımız yıl boyunca planlandığı gibi yürütülüyor. Avrupa ülkeleri arasında çok yeniyiz ve çok güçlü ülkeler var. Bu güçlü ülkeler arasında yarışta en üst sırada yer almak için elimizden geleni yapacağız. EYOF'un Türkiye'de yapılması bizim açımızdan çok güzel, çünkü pisti biliyoruz, yarış alanımız bize uygun."





- "Bayrağımızı sol tarafımda taşımak çok büyük gurur"





EYOF'ta Türkiye'yi temsil edecek sporculardan Gülşah Ağa, iki senedir biatlonla ilgilendiğini ve bu süreçte birçok uluslararası organizasyona katıldığını anlattı.

Biatlonun güç, kondisyon, eğlence ve odaklanma gibi birçok unsuru barındırdığına değinen Gülşah Ağa, "İçinde hem kayaklı koşu hem atış var. Bu sporla ülkemi temsil etmek ve bayrağımızı sol tarafımda taşımak çok büyük bir gurur." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki uluslararası yarışlarda büyüklere karşı mücadele verdiğini anlatan milli sporcu, şunları kaydetti:

"EYOF, her sporcunun hayatında bir kere görebileceği bir yarış ve bu yüzden çok önemli. İlk defa yaşıtlarımla yarışacağım ve kendimi daha iyi gösterebileceğimi düşünüyorum. EYOF'ta da madalya kazanarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Biatlonun Türkiye'de popüler bir spor olmamasından dolayı üzgünüz. Yurt dışındaki gibi popülerliği olan bir spor değil ama şu an eski durumdan daha iyi yerde ve bizim başarılarımızla daha da çok bilinecek. Bizden öncekilere göre biz şanslıyız ve bizden sonra EYOF'a katılacak sporcularımız da bizden daha iyi olacaktır. Antrenörlerimiz sayesinde atışlarımız, çalışmalarımız çok iyi ilerliyor ve daha da iyi olacak."

EYOF 2017'de biatlon branşında Türkiye'yi kızlarda Gülşah Ağa, Nazlıhan Düzce, Bahar Sönmez ve Büşra Çelebi, erkeklerde ise Adem Ataç, Hayri Yaşar, Cihat Demir ve Okan Alalma'dan oluşan milli takımlar temsil edecek.