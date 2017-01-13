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BARTIN (AA) - Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, "İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız." dedi.

Ceylan ve beraberindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi.

Adem Ceylan burada yaptığı konuşmada, bürokratlar olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli seferberlik" çağrısı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun geçen hafta Konya'dan kamuoyuna duyurduğu, "Çalışma hayatında milli seferberlik" programı kapsamında Bartın'a geldiklerini söyledi.

Program çerçevesinde yapacakları ziyaretlerde, taraflara teşvikleri anlatıp, daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek, çözüm yollarını bulacaklarını anlatan Ceylan, "İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Yine hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri alarak hizmet kalitemizi artırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz." dedi.

Ceylan ve beraberindekiler, ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkarlar odalarıyla işçileri, kadın çalışanları, işsizleri, engelli çalışanları ve emeklileri ziyaret edecek.



