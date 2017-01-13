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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu

13 Ocak 2017 Cuma, 15:09

BOLU (AA) - Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince daha önce gözaltına alınan ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukat Özgür Beyarslan, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla yeniden yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Beyarslan, sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.


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