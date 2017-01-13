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Pamukkale'de balon uçuşları

13 Ocak 2017 Cuma, 15:09

DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, balon uçuşları yeniden başladı.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, balon uçuşlarının başlamasıyla dolayısıyla düzenlenen törende, Pamukkale'nin sadece Denizli'nin değil Türkiye'nin turizm değeri olduğunu söyledi.

Bölgenin, balon turizmiyle daha da canlanacağını vurgulayan Altıparmak, "Balon turları daha önce başlamıştı ancak çeşitli nedenlerle ara verilmişti. Balon turlarına ara verilmesini eksiklik olarak görmüştük. Arkadaşlarımızla çalışma yaptık ve Güney Ege Kalkınma Ajansı 450 bin liralık katkı sundu. Balon turuyla bölgede görsel açıdan güzel görüntüler ortaya çıkacak." dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise kentin turizminin balon turlarıyla çok farklı noktaya geleceğini ifade etti.

Özel bir firmanın yetkilisi Nejat Öksüz de balon uçuşlarını belirli bir seviyeye getirdikten sonra okul açarak pilot yetiştirmek istediklerini dile getirdi.

Balon turu fiyatının yabancı turistler için 150 avro olarak belirlendiğini aktaran Öksüz, yerli turist ve kurumlar içinse promosyon çalışması yapacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından balon uçuşu gerçekleştirildi.

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