İLKSAN üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının (İLKSAN) yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.



İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz öncülüğündeki heyet, İLKSAN'ın kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü münasebetiyle mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.



Daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçen heyet adına Yılmaz, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Kurtuluş Savaşı'nın Yüce Önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Başöğretmenimiz Aziz Atatürk; Size olan bağlılığımız ve saygımızın bir ifadesi olarak, kuruluşumuzun 74'üncü yıl dönümü münasebetiyle huzurunuzda bulunmaktayız.

Sizden aldıkları meşaleleriyle emanetiniz yüce Türk Milletine ışık tutan, o küçücük zihinleri aydınlatarak, ayakları üzerinde durmalarını sağlayan ve Türk bayrağının dalgalandığı yurdumun her köşesinde sizin izinizden yürüyen üyelerimize sunmuş olduğunuz hizmetlerin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı olarak zatım, yönetim ve denetleme kurulu üyelerim ile genel müdürlük çalışanlarım adına, aziz emanetinin bekçileri olarak her daim yolundan yürüyeceğimize, önderliğini yaptığınız eğitim çalışanlarının hak ve menfaatleri için çalışacağımıza söz verir, sizi, silah arkadaşlarınızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve saygımızla anarız.''

