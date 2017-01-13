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Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin darbe iddianamesi (1)

13 Ocak 2017 Cuma, 15:20

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 sanık hakkında hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame üzerindeki incelemesine başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu'nun "müşteki" olduğu iddianamede, eski Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Alyaprak dışındaki bütün sanıkların "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmaları istendi.

Şüpheli eski Tuğamiral İrfan Arabacı için ayrıca "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar mahkumiyet istenen iddianamede, diğer bütün sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar mahkumiyetleri talep edildi.

İddianamede, Arabacı'nın "örgüt yöneticiliği" suçlanmasına ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

"FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki yöneticisinin şüpheli Tuğamiral İrfan Arabacı olduğu, sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan karargah sorumluları mesajında şüphelinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahından sorumlu olduğunun belirtildiği, şüphelinin darbe girişiminin meydana geldiği zaman diliminde Deniz Kuvvetleri karargahında bulunduğu ve karargahı yönettiği, rütbe farkı olmaksızın diğer şüphelilerin tamamının ise onun kanunsuz emirleri doğrultusunda faaliyet gösterdikleri, şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesini (silahlı terör örgütü yöneticisi olmak) ihlal ettiği anlaşılmıştır."

İddianamedeki sanıklar şunlar:

"Adem Sevinç, Ahmet Keklikçi, Ahmet Çağrı Göçmen, Ahmet Zeki Yılmaz, Ahmet Zi̇ya Kireç, Ali Altın, Ali Murat Dede, Alpaslan Akyol, Bora Akyol, Ceyhan Duysak, Doğan Gölcük, Elvan Onur Başer, Emre Bayram, Enver Pöge, Erdal Özer, Erday Ak, Ertuğrul Uzunoğlu, Faruk Kamalak, Fati̇h Alyaprak, Fati̇h Keski̇n, Fati̇h Koç, Ferdi Kesgin, Hakan Karakuzey, Hasan Kulaç, Hilmi Dilmen, Himmet Taner Çengel, İbrahim Çavdar, İhsan Bakar, İrfan Arabacı, Mahmut Arduç, Mehmet Meti̇n, Mehmet Udül, Muhittin Elgin, Murat Mengi, Murat Önen, Murat Sinç, Murat Şirzai, Murat Yılmaz, Mustafa Aslan, Mustafa Mesut, Mustafa Özer, Mustafa Polat, Mücahid İnel, Necati Köksal, Nurhan Uz, Oğuz Karaman, Okan Sayar, Oktay Gündoğdu, Olcay Yüksel, Ömer Faruk Öncü, Özcan Özata, Özgen Aykan, Rahim Kürkcü, Ramazan Karademir, Sali̇h Dağbaşı, Savaş Arslan, Sedat Çeli̇k, Serdar Büyükeren, Serhat Ayyıldız, Sinan Avşar, Sinan Azmi Tosun, Suat Arslan, Suat Mülayim, Süleyman Özgün, Tuna Aygündüz, Tunahan Temel, Tuncel Karakaya, Ufuk Kabasakal, Umut Demirhan, Yaşar Anar, Yıldıray Hazır, Yunus Tosun."

İddianamenin kabulü halinde, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara'da açılan dava sayısı 8 olacak.

(Sürecek)


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