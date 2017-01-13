Antalyalı öğrencilere kar sürprizi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, belediye tarafından kamyonlarla okul bahçesine getirilen karla karşılaşan öğrenciler büyük sevinç yaşadı ve kartopu oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Sıcak iklimiyle bilinen Antalya'da, uzun yıllar sonra yüksek bölgelere kar yağdı. Birçok Antalyalı çocuklarını yüksek yerlere götürerek "kar keyfi" yaşatırken Konyaaltı Belediyesi buna imkanı olmayan çocukların ayağına kar getirdi.

Belediye ekiplerince kamyonlara yüklene kar, Z. Marsel- Z. Denizhan Öner İlkokulu'nun bahçesine döküldü. Teneffüse çıktıklarında kar tepeciği ile karşılaşan çocuklar büyük sevinç yaşadı. Kartopu oynayan çocukların eğlencesine öğretmenleri de katıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilçenin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı olduğunu hatırlattı.

Okullardan zaman zaman kar getirilmesiyle ilgili talepler aldıklarını belirten Böcek, şunları söyledi:

"Geyikbayırı ve Saklıkent mahallelerinden kar getirerek öğrencileri sevindirmek istedik. Hafta sonları Antalya'dan birçok vatandaşımız kar görmek için Saklıkent'e gidiyor. Biz de okulları nedeniyle karın olduğu bölgeye gitme fırsatı bulamayan öğrencilerimize sürpriz yapmak istedik. Onların mutluluğu bizler için her şeyin başında gelir."