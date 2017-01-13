Yeni idrar tahlili beslenmeyle ilgili bilgi veriyor

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ANKARA (AA) - İngiliz bilim adamları tarafından yapılan araştırma, idrar tahliliyle beslenme şeklinin sağlıklı olup olmadığının tespit edilebileceğini gösterdi.

Sonuçları The Lancet Diabetes & Endocrinology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yapılacak yeni idrar testiyle, beslenme konusunda daha detaylı bulgular elde edilebiliyor.

Londra Imperial Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli araştırmacılar, farklı beslenme alışkanlıklarına sahip bir grup üzerinde araştırma yaptı. Araştırmada, diyetisyenler tarafından belirlenen dört farklı beslenme biçiminin her biri, katılımcılardan günde üç kez alınan idrar tahlil sonuçlarıyla tespit edildi.

Araştırmacılar, gıdaların hazmı sırasında ortaya çıkan farklı kimyasal bileşenlerin idrara geçtiğini, yapılan tahlilde et ürünlerinden meyve-sebze çeşitlerine kadar tüketilen tüm gıdaların kesin olarak belirlenebildiğini kaydetti.

İdrardaki kimyasal bileşenlere göre farklı profiller hazırlayan araştırmacılar, bunlara göre bir kişinin sağlıklı ya da sağlıksız beslendiğinin saptanabileceğini belirti.

Araştırmacılardan Isabel Garcia-Perez, tahlillerin henüz sağlık kurumlarında uygulanmaya başlamadığını, yöntemi daha da geliştirmek isteyen bilim adamlarının çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Garcia-Perez, yöntemin, kilo verme programlarının takibi dahil geniş bir yelpazede kullanılabileceğini ifade etti.







