15 Temmuz şehidi anısına "Millet Destanı" kitabı

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KARAMAN (AA) - Karaman Valiliği tarafından 16 Temmuz sabahı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde şehit olan Muhammet Yalçın anısına hazırlanan, darbe girişimi sonrası ülke genelinde ve Karaman'da yaşanan gelişmeleri fotoğraflarla anlatan "Millet Destanı" kitabı kamuoyuna tanıtıldı.

Karaman Valiliğinde düzenlenen tanıtım toplantısında, Valilik tarafından hazırlanan 5 dakikalık bir film izlendi.

Ardından konuşan Karaman Valisi Süleyman Tapsız, 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Bunun için, Karaman Valiliği olarak 15 Temmuz akşamı yaşananları belgeleyen bir kitap hazırladıklarını ifade eden Tapsız, şunları kaydetti:

"Millet Destanı adını verdiğimiz bu özel kitap, 16 Temmuz sabahı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde şehit olan Muhammed Yalçın anısına hazırlandı. 15 Temmuz'da milletimiz, devletimizin başı ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında demokrasiyi, hukuku, milli iradeyi, anayasayı ve seçtiklerini korumak için bir araya gelmiş, ölümüne mücadele etmiştir."

Tapsız, 15 Temmuz'un milletin ve iradesinin rehin veya teslim alınamayacağının bir kez daha ilan edildiği gün olduğunu dile getirerek, "15 Temmuz bundan böyle hiçbir gücün, hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapamayacağının veya iktidar olamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür. Bu vesileyle, 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum." dedi.

- "Ben oğlumu bu vatan için şehit verdim"

Şehit Muhammed Yalçın'ın babası Selahattin Yalçın da çocuğuyla gurur duyduğunu dile getirerek, "Ben oğlumu bu vatan için şehit verdim. Allah ondan razı olsun. Devletimize, valime teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızdalar. Onun anısını yaşatmak için böyle bir kitap hazırlatmışlar. Onu ve yapılanları unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Tapsız, baba Yalçın'a kitabı verdi.

Toplantıda Karaman İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk ve İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen de hazır bulundu.