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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de FETÖ/PDY soruşturması

13 Ocak 2017 Cuma, 15:54

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 eski emniyet müdürü tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen emniyet müdürleri O.Ş, Ö.Y. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Eski emniyet müdürleri, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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