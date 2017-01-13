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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatından ihraç edilenlerin nasıl askerlik yapacakları konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişe dayanan ciddi bir birikimi olduğunu belirterek, "Kamuoyunun eskiden 'sakıncalı piyade' diye bildiği, aslında askerlik yapması noktasında birtakım sıkıntıların olduğu isimlerle ilgili bir geri hizmet ve idari faaliyetlerde bunlar daha çok görevlendirilecek. Silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde bulunacaklar. Ayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifa edecekler." dedi.

Işık, Milli Savunma Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında imzalanan "Siber Güvenlik İşbirliği Protokolü"ne ilişkin törende gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

FETÖ soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatından ihraç edilenlerin askere alınması söz konusu mu? Bir terör örgütüyle ilişkili olduğu gerçekçesiyle ihraç edilen bu isimlerin askere alınması halinde ne gibi önlemler alınacak?" sorusu üzerine Işık, polis teşkilatına sızan pek çok FETÖ mensubunun ihraç edildiğini hatırlattı.

Işık, 2011 Şubat ayında "10 yıl süreyle görev yapan polislerin askerliğini de yapmış sayılacaklarına" ilişkin kanuni bir düzenleme yaptıklarını anımsatan Işık, "Yani bir polis, askerliğini yapmadan polisliğe başlarsa ve 10 yıl polislik mesleğine devam ederse askerliğini de yapmış sayılıyor. Bu kanuna göre 10 yılını tamamlamadan FETÖ soruşturmaları sebebiyle Emniyetten, polis teşkilatımızdan ihraç edilenlerin askerlik yapma zorunluluğu var. Bu bir mecburiyet. Öncelikle sayı olarak şu anda Emniyetin bize ilk etapta gönderdiği sayı bin 590 ancak çalışmalar devam ediyor. Tespitler yapıldıkça askerlik görevini ifa etmesi için bu isimler bize gönderilecek ve biz de bu isimleri askere almak için gerekli çalışmaları yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Sakıncalı piyade" diye bilinen"

"Bunlar bir terör örgütü mensubu olduğu için ihraç edildi, bunlar nasıl askerlik yapacak" sorusunun son derece önemli olduğunu vurgulayan Işık, "Nasıl askerlik yapacakları konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin aslında geçmişe dayanan ciddi bir birikimi var. Kamuoyunun eskiden 'sakıncalı piyade' diye bildiği, aslında askerlik yapması noktasında birtakım sıkıntıların olduğu isimlerle ilgili bir geri hizmet ve idari faaliyetlerde bunlar daha çok görevlendirilecek. Silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde bulunacaklar. Ayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifa edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Işık, kanuni şartları taşıyan her erkek Türk vatandaşı gibi FETÖ soruşturmaları dolayısıyla polis teşkilatından ihraç edilenlerin de zorunlu askerlik göreviyle mükellef olduklarını kaydetti.

- "Tabii ki değerlendirilir"

Rusya ve Türkiye arasında Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi amacıyla Moskova'da mutabakat muhtırası imzalandığı hatırlatılarak, "Buna ilişkin ayrıntı verebilir misiniz? Acaba Şam rejimi hava savunma unsurları da bu mutabakat çerçevesinde değerlendirilebilir mi?" sorusu üzerine Işık, şunları ifade etti:

"Tabii ki değerlendirilir. Şu anda Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakat koordinasyon içeriyor, bu koordinasyon çerçevesinde Suriye'de, Türkiye ile rejimin veya Rusya'nın hava unsurlarının karşı karşıya gelmemesi için gerekli koordinasyon sağlandı. Genelkurmay'ın açıklaması aslında gayet açık ve net. Bu arada koalisyonla ilgili de böyle bir koordinasyon sağlanıyor. Çok yetersiz olmakla birlikte koordinasyondan hava desteği alımına da başlandı ancak şu anda çok başlangıç aşamasında. Biz koalisyonun özellikle bu noktada koordinasyonu ve hava desteğini artırmasını bekliyoruz. Türk kamuoyu bu noktada çok hassas. DEAŞ'la mücadele ortak hedef ise bu konudaki hava desteğini verilmesi de kaçınılmaz. Bu noktada son günlerde atılan küçük adımları yetersiz bulmakla birlikte önemsiyoruz."

