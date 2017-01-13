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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Lise öğrencisinin Valiyle görüşme talebi yerine getirildi

13 Ocak 2017 Cuma, 15:56

DÜZCE (AA) - Düzce Valiliğinin resmi internet sitesinde "Valiye mesaj" adı altında oluşturulan bölüme görüşme talebi mesajı atan lise öğrencisi Zahiddin Seyar'ın talebi yerine getirildi.

Düzce Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Zahiddin Seyar, "Valiye mesaj" bölümüne Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile makamında görüşmek istediğini yazdı.

Bunun üzerine, Vali Dağlı da lise öğrencisinin isteğini geri çevirmeyerek görüşme isteğini kabul etti.

Dağlı'yı makamında ziyaret eden Seyar, kendisinden okullarının zemin katında bulunan bodrumun spor alanı olarak düzenlenmesini istedi. Dağlı da Seyar'ın bu isteğiyle yakından ilgileneceği sözünü verdi.

Dağlı ile bir süre sohbet eden Sayar, daha sonra Valilikten ayrıldı.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da "www.duzce.gov.tr" adresinde, Vali Dağlı ile internet üzerinden de iletişim için "Valiye mesaj" bölümü açıldığı ve bu alanda tüm vatandaşların isteklerini Düzce Valisine iletilebileceği bildirildi.


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