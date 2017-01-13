Gökçek, AKPM heyetine "15 Temmuz"u anlattı

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ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 15 Temmuz darbe girişimine karşı özellikle Batı'dan yeterli tepki gelmediğini belirterek "Acaba böyle bir olay Avrupa'da olsaydı parlamenterlerin bunu yapanlara tepkisi ne olurdu?" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu eş raportörleri ile görüştü. Gökçek, görüşmede heyete, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların yer aldığı görüntülere ilişkin videoyu izletti.

Gökçek, görüntüler izlenirken FETÖ için "Çok tehlikeli bir teşkilat" değerlendirmesinde bulundu ve heyettekilere, "Bazı görüntülere dayanamayacaksınız ama Türkiye'deki vahşeti görmeniz ve bu cinayeti işleyenlerin karakterini anlamanız için çok faydalı olacak. Bunları sansürsüz gösteriyorum ki Türkiye'de olan vahşeti herkes anlayabilsin." diye konuştu.

Gökçek, 15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan TBMM, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gölbaşı Öze Hareket Daire Başkanlığı,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, MİT, Akıncı Üssü ve diğer binalara yönelik saldırılara değindi. TBMM bombalandığı sırada milletvekillerinin çalıştığını hatırlatan Gökçek, "Demokrasiye yapılan bu darbeye karşı özellikle Batı'dan yeterli tepki geldiği kanaatinde değilim. Bizim istirhamımız acaba böyle bir olay Avrupa'da olsaydı parlamenterlerin bunu yapanlara karşı tepkisi ne olurdu?" ifadelerini kullandı.

Gökçek, darbeye engel olmaya, tankları durdurmaya çalışan ve elinde hiçbir silahı bulunmayan vatandaşın acımasızca katledildiğini vurguladı.

FETÖ'cüler tarafından darbe girişiminin ardından tutuklanan askerlere işkence yapıldığına yönelik Avrupa'da yoğun bir propaganda olduğunu ifade eden Gökçek, "Avrupa'da parlamenterleri ve medyayı geziyorlar. Bu yalana insanları inandırmayı çalışıyorlar" dedi.

Türkiye'de hiçbir medya mensubunun fikrinden dolayı cezaevine konmadığını belirten Gökçek, "Atılanların hepsi ya terörist ya da direkt olarak casusluk yaptıkları belli olan kişiler. Gerek Avrupa'da gerek Amerika'da casusluk yapan bir kişiye kesinlikle tahammül edilmez, derhal alınır ve içeriye atılır. Biz aynısını yapınca 'haksızlık' deniyor. Böyle çifte standardı kabul edebilmek mümkün değil. Her yapılan işin karşılığı Avrupa'da da var. Batı standartlarına göre uygulama yapıyoruz, bunun dışında bir uygulama yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bu istiklal mücadelesinden halk galip çıkmıştır"

Darbe girişiminin ardından başlatılan demokrasi nöbetlerine de değinen Gökçek, video gösteriminin ardından heyete yönelik bir konuşma da yaptı. FETÖ'yle mücadelenin bir ülkenin istiklal mücadelesi olduğunu vurgulayan Gökçek, "Bu istiklal mücadelesinden halk galip çıkmıştır." dedi.

Heyete, "Siz olsaydınız nasıl bir tepki verirdiniz?" diye soran Gökçek, şunları kaydetti:

"Lütfen bunu düşünün. Türkiye'ye gerçekten iftira ve haksızlık ediyorlar, yalan söylüyorlar. Bu Fetullah örgütü, bu paralel örgüt öylesine acımasız bir örgüt ki bir taraftan öldürüyor bir taraftan da masumu oynuyor. Bunu kabul etmek mümkün değil.

Türkiye bir Rus uçağı düşürdü. Bu uçağı düşüren kişiler FETÖ'cüler. Tek amaçları Rusya ile bizim aramızı bozmak. Bu ortaya çıktı. Türkiye'de hangi olaya el atarsanız altından FETÖ'cüler çıkıyor. Kadınları kullanıyorlar, insanları kullanıyorlar ve herkese şantaj yapıyorlar. Ellerinde on binlerce çekilmiş seks kasedi var. Kim kıpırdarsa hemen ona şantaj yoluyla yaklaşırlar. İnsanlardan geçmiş dönemlerde para istiyorlardı. Parayı vermediğiniz zaman anında şantaj yapıyorlar, olay bitiyor. Hatta kendi başlarına bir şey geleceğini hissettiklerinde kişileri meçhul cinayetlere kurban götürüyorlar. Bunun sayısız örnekleri var. Bu konuda yakında bir televizyon programı hazırlıyorum. Bunun İngilizcesini yapıp bütün dünyadaki parlamenterlere göndermek istiyorum."

Avrupa Konseyi Türkiye Raportörü ve Norveç Milletvekili Ingebjorg Godskesen, darbe girişimiyle ilgili görüntülerin izlenmesinin ardından, "Darbe görüntüleri çok korkunçtu. Böyle felaketler bir daha hiçbir ülkede olmamalı. Türkiye'de de böyle bir şeyin olmamasını diliyorum. Etkilendik, üzüldük. Bizim ülkemizde de böyle bir darbe olsaydı, Türk halkının yaptığı gibi biz de kahramanca buna karşı durur, aynı tepkiyi gösterirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Gökçek, heyettekilere darbe görüntülerinin yer aldığı flash disk verdi.