Başpehlivan Kara, Asya şampiyonu sumocuya karşı

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ORDU (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son şampiyonu Recep Kara, yarın sumoda 190 kiloluk Asya şampiyonuyla yapacağı gösteri maçına ilişkin, "İzleyenleri büyük sürprizler bekliyor. Herkes gibi biz de heyecanlıyız." dedi.

Ordu'da yarın başlayacak Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası kapsamında, sumoda 190 kiloluk Asya şampiyonu Kırgız güreşçi Almaz Ergeshov ile gösteri maçına çıkacak Recep Kara, kente geldi.

Altınordu ilçesinde adının verildiği spor salonunu gezen Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1982 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde doğduğunu anımsatarak, "Yaklaşık 24 yıldır aktif spor hayatının içerisindeyim. 24 yıllık zaman zarfında da çok şükür hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada birçok başarıya imza attık." dedi.

Kendi memleketinde en büyük spor salonuna adının verilmesi karşısında çok mutlu olduğunu belirten Kara, "Bu bir sporcu için gerçekten onur ve gurur verici bir olay. Ben de bunun mutluluğunu yaşıyorum. Adımın spor salonuna verilmesinde emeği geçen sayın bakanımıza, sayın valimize, sayın büyükşehir belediye başkanımıza ve spor il müdürümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Bu tarz yerlere sporcuların adlarının verilmesi bizden sonra gelecek nesillere öncü oluyor." diyen Recep Kara, "Çünkü başarı olduğu zaman idarecilerimiz ve devletimiz her türlü sporcunun yanında olduğunu gösteriyor. Bunun da biz Türk sporuna artı şeyler kazandıracağını düşünüyoruz. İnşallah adımın verildiği bu salonda nice Recep Karalar yetişecektir. Buna olan inancım tam." ifadelerini kullandı.

Ordu'nun çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını da dile getiren Kara, "Güreş sporunun önemli isimleri Ordu'da mindere çıkacak. Türkiye şampiyonları ve milli takım burada belirlenecek. Bütün Orduluları cumartesi ve pazar günleri salona bekliyorum. Çekişmeli geçmesi beklenen bu maçları kaçırmasınlar." açıklamasında bulundu.





- İki farklı kültürün güreşçileri karşılaşacak





Recep Kara, kendisinin de şampiyona öncesi sumoda 190 kiloluk Asya şampiyonu güreşçi Almaz Ergeshov ile gösteri maçı yapacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Güreş bizim ata sporumuz. 655 yıldır bilinen bir tarihi var. Bizim için bir kültür mirası. Aynı şekilde Japonların da kendi ata sporu sumo güreşi var. Bunu da açıkçası dünyaya yaydılar. Bizim de gelecekteki hedeflerimiz ata sporumuz yağlı güreşi dünyaya yaymak. Bunun da ilk adımını yarın Ordu'da atacağız. Türkiye'nin başpehlivanı olarak ben Asya şampiyonu güreşçi Almaz Ergeshov ile seyircilerimizin önünde gösteri maçı yapacağız. Bu da iki kültürün birleşmesi olacak. Bizim ata sporumuz güreşin tanıtımı açısından oldukça olumlu geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü ikisi de ata sporu. İkisi de kendine has kuralları olan bir spor. İzleyenleri büyük sürprizler bekliyor. Herkes gibi biz de heyecanlıyız."