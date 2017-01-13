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ADANA (AA) - Adana Valiliği otoparkında düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında saldırıyı organize ettiği ileri sürülen bir şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 24 Kasım'da Adana Valiliği otoparkında bombalı araçla düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Ekipler, şüpheli kişiler üzerinde yaptıkları çalışmada, valilik binası çevresinde keşif yaptığı ve patlamanın ardından saldırıyı düzenleyen teröristi Mardin'e götürdüğü belirlenen M.E.V.'yi, yine aynı ilde yakaladı. Şüpheli polis ekiplerince Adana Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan çalışmalarını genişleterek sürdüren ekipler, zanlının valilikteki bombalı araçla düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren terörist ile Sarıhamzalı Mahallesi'nde ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin Mardin ili kırsalından getirdiğini tespit etti.

Ekipler, zanlının bombaları yine merkez Seyhan ilçesi Küçükoba Mezarlığı civarında bulunan kiraladığı bir çiftlik evinde araçlara yerleştirdiğini belirledi. Şüphelinin valilik binasına ilişkin krokileri hazırlayıp keşif gözetleme yaptığını belirledi.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli M.E.V, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Valilik otoparkında 24 Kasım'da bombalı araçla düzenlenen ve 2 kişinin yaşamını yitirmiş, 33 kişinin yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü PKK'nın yan kolu TAK üstlenmişti.

Terör saldırısının ardından polis ekipleri bomba yüklü başka bir aracı Sarıhamzalı Mahallesi'nde takibe almıştı.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, polis ekiplerinin ateş açması sonucu etkisiz hale getirilmiş, araçta yapılan incelemede bomba düzeneği olduğu belirlenmiş, düzenek etkisiz hale getirilmişti.

