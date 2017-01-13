Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

MUŞ (AA) - Muş'ta, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin, sosyal paylaşım sitelerinden paylaştıkları fotoğraf ve görüntülerle bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığını belirledi.
Gözaltına alınan K.Ş, C.K. F.T. ve K.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.