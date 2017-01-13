"Siber Güvenlik Yasası yakın zamanda çıkacak"

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ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Siber Güvenlik Yasasının yakın zamanda TBMM gündemine gelerek yasalaşmasını beklediklerini belirterek, "Şu an yürüttüğümüz mücadeleyi, daha net bir şekilde yasaya bağlı olarak yürütmüş olacağız. Yakın zamanda da çıkacaktır. Hükümetimizin iradesi bu yönde." dedi.

Bakan Arslan, Siber Güvenlik İşbirliği Protokolü imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Arslan, Siber Güvenlik Yasa Tasarısına ilişkin soruya cevap verirken, tasarının 2016 yılı kasım ayında gönderildiği Başbakanlıkta tarafların katılımıyla nihai hale getirilerek TBMM'ye sevk edileceğini ve yasalaşacağını söyledi.

Etkin denetim, sır saklama yükümlülüğü, siber olaylara müdahale ekiplerinin görevleri, operasyon merkezleri ile Kamu-Net uygulamalarına ilişkin usul ve esasları içeren tasarının ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulduğunu ifade eden Arslan, "Biz, yasal zeminde bütün eksikliklerimizi tamamlamış, şu an yürüttüğümüz mücadeleyi, daha net bir şekilde yasaya bağlı olarak yürütmüş olacağız. Yakın zamanda da çıkacaktır. Hükümetimizin iradesi bu yönde." diye konuştu.

Hayatın her alanında bilgi ve iletişim teknolojilerinin olduğuna işaret eden Arslan, bunların başka amaçlarla kullanılmaması adına tüm düzenlemelerin yapılması gerektiğini bildirdi.

- "Osman Gazi Köprüsü'nün yapılma amacı insana hizmet"

Bakan Arslan, Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretinde indirimi konusunun İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) tarafından tahkime götürülmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, söz konusu köprünün yapılma amacının insana hizmet etmek olduğunu söyledi.

Köprünün dolaylı etkilerinin ise bölgenin ekonomisine, sanayisine ve kalkınmasına hizmet etmek olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"İDO apayrı bir kuruluş, apayrı bir hizmet veriyor, verdikleri hizmete de saygı duyuyoruz. Biz, Osman Gazi Köprüsü'nü hizmete soktuğumuzda rekabet çerçevesinde onlar birtakım adımlar attılar. Biz onlara 'Niye bu adımları atıyorsunuz' demedik, saygı duyduk. Biz, özellikle insanların köprüyü kullanmasını artırmak, köprüyü kullanma alışkanlığını refleks haline getirmek adına ücreti düşürdük. Bunun birinci sebebi, elbette ki daha çok insanımız geçsin, daha fazla kullanılsın. Dolayısıyla daha az yakıt sarf etsin çünkü yakıt, kamu kaynağı, şahsın cebinden de çıksa milli servetten gidiyor. Çevreye karbondioksit salınımından dolayı olan zararlı etkileri azalsın. Yine insanımızın zamandan tasarrufu demek ülkemizin zamandan tasarrufu demek. Bu amaçla fiyatları düşürdük. Şu anda yaklaşık yüzde 30'luk körfezden giden araçlar, köprüye yönelmiş durumda."

Sürücülerin köprüye geldiklerinde, "Köprüden geçersem 65 lira veririm, körfezi dolaşırsam para vermem" diye düşündüğünü anlatan Arslan, "İnsanlarımız oraya geldiklerinde şunu düşünsünler, 'Köprüden geçtiğimde 4-5 dakikada karşıya geçiyorum, körfezi dolaşmıyorum', yakıt ve zaman tasarrufu, karbondioksit salınımının azaltılması önemli. Çok daha önemlisi 90 kilometrelik seyir mesafesinde trafik riski alıyorsunuz. 90 kilometrelik yolu gittiğinizde aracınızın amortismanından kaynaklı bir masrafınız var. Kaza riski alıyorsunuz. Sürücüler, bütün bunları birlikte değerlendirsinler köprünün çok daha uygun olacağını görecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, köprünün devamında Gemlik-Bursa arasındaki otoyol kısmının tamamlandığını, bugünlerde açılışının yapılacağını ifade ederek, "Böylece Bursa'ya kadar kesintisiz hale getirmiş olacağız." dedi.

Köprü geçiş ücretinin indiriminden sonra İDO'nun tahkime gittiğini anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"Bizim, İDO sözleşmesiyle herhangi bir şekilde taraf olmamız söz konusu değil. Nasıl ki onlar bizim sözleşmemizin bir tarafı değilse, biz, kendi sözleşmemiz çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı, Yüksek Planlama Kurulu kararı ile ücreti düşürdük. Kesinlikle İDO sözleşmesinin tarafı değiliz, onlar kendi sözleşmeleri çerçevesinde tahkime gidiyorlarsa da gitme olayına saygı duyuyoruz. Bizim sözleşmemiz ve ücret indirimimizle de direk ve dolaylı hiçbir şekilde bağları yok. Bizim amacımız insanımıza hizmet etmek. Biz insanımıza hizmet ederken başka bir kişinin ticari kaygısının ya da faaliyetini değil, ülke insanının genel ticari kaygısını taşıyarak, ona hizmet ederiz."