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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon'da bombalı araçla saldırı tatbikatı

13 Ocak 2017 Cuma, 16:07
Trabzon'da bombalı araçla saldırı tatbikatı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, İl Emniyet Müdürlüğünce valiliğe bombalı araçla saldırı tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu gereği, telsiz aracılığı ile tüm ekiplere valilik binasına gri renkli bir araçla bombalı saldırı yapılacağının bildirilmesi üzerine başta özel harekat ekipleri olmak üzere tüm birimler güvenlik önlemi aldı.

Valilik çevresinin yaya trafiğine kapatılmasının ardından bölgeye özel harekat ekipleri ile keskin nişancılar geldi.

Özel harekat ekiplerinin kullandığı "ejder" olarak bilinen zırhlı aracının da katıldığı tatbikatta, söz konusu bombalı aracın Soğuksu kavşağında ekiplerce yakalandığı bilgisi telsizden duyuruldu.

Aracın ele geçirilmesinin ardından tatbikat sona erdi.

Bu arada, tatbikat sırasında valilik çevresinde toplanan vatandaşlar ise polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

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