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YOZGAT (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, kayıt dışı çalıştırmanın insan hakları ihlali olduğunu belirterek, "Şu anda kayıt dışı istihdam yüzde 34’lerde. Bir puan inerse 2 milyar lira Sosyal Güvenlik Kurumuna kaynak gelecek. 2 milyar gelince sosyal güvenlik emekliye verecek, daha iyi sağlık hizmeti sunacak." dedi.

"Çalışma hayatında milli seferberlik" programı kapsamında ziyaretlerde bulunmak üzere Bağlı, beraberindeki heyetle Yozgat’a geldi.

Yozgat’ta önce esnaf ziyaretinde bulunan ve işçilerle görüşen Bağlı ve beraberindekiler, daha sonra SGK İl Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi.

Bağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "milli seferberlik" çağrısı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun geçen hafta Konya'da "Çalışma hayatında milli seferberlik" programını başlattığını hatırlatarak, bu kapsamda da kendilerinin Yozgat’a geldiğini söyledi.

İşverenin, işçinin sorunlarını dinleyeceklerini aktaran Bağlı, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatında milli seferberlik projesinin amacı, hizmetlerimizi, faaliyetlerimizi paydaşlarımız olan işçilerle, işverenler ve emeklilerle paylaşmak, onların sorunlarını, taleplerini almak, bunları ilgili mercilere iletmek, bir nevi halka gidip halka hesap vermektir. Çünkü bize verilen talimat, bürokrat vatandaşın hizmetçisidir, idare vatandaşa hizmet için vardır. Vatandaş, hizmet üretsin diye primi, vergisiyle kamu kuruluşlarını ayakta tutuyor. Bu hizmeti etkin sunuyor muyuz, sunmuyor muyuz? Hizmet sunumunda darboğaz var mı, yok mu? Bizden neler bekleniyor bunu yerinde gidip tespit etmek, bizzat ilgililerden dinlemek için sahadayız."

- Kayıt dışı önemli bir problem

Kayıt dışı istihdam hakkında bilgi veren Bağlı, kayıt dışı çalıştırmanın insan hakları ihlali olduğunu vurguladı.

Bağlı, kayıt dışının kısa sürede belki işveren için karlı görünse de uzun vadede ekonomik dengeleri bozan bir durum olduğuna değinerek, şu bilgileri verdi:

"Aynı zamanda işçinin hak ihlali, aynı zamanda büyük bir günah, ciddi mağduriyetlere sebebiyet vermekte. Kayıt dışılığı bir puan aşağıya indirsek Sosyal Güvenlik Kurumuna 2 milyar lira ek katkı sağlanıyor. Şu anda kayıt dışı istihdam yüzde 34’lerde. Bir puan inerse 2 milyar lira Sosyal Güvenlik Kurumuna kaynak gelecek. 2 milyar gelince sosyal güvenlik emekliye verecek, daha iyi sağlık hizmeti sunacak, onun için kayıt dışı ciddi bir problem. Şunun da farkındayız işveren olacak ki işçi olsun, işveren olacak ki prim alabilelim ve bu sistemi ayakta tutalım. İşçiyi, işvereni ve sosyal güvenlik sitemini bir bütün olarak düşünüp birlikte bu sistemi yürütmeye çalışıyoruz. Onun için kayıt dışı bizim için temel önceliklerimizden birisidir.”

Bağlı, daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

