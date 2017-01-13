Devlet korumasındaki hak sahiplerinin tercih başvuru işlemleri

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ANKARA (AA) - Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamındaki hak sahiplerinin bugün sona erecek tercih başvuru işlemlerinin süresi 20 Ocak cuma günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek birinci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlardan, istihdam hakkına haiz olanların atanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığınca, 30 Aralık 2016-13 Ocak 2017 tarihleri arasında toplam 3 bin 220 kadro ve pozisyon için tercih başvurusu alınacağının duyurulduğu hatırlatıldı.

Daha önce ilan edilen tercih tarihlerinde değişiklik yapılması gereğinin belirtildiği açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Hak sahiplerine ulaşılarak, tercih yapacak aday sayısını artırmak ve hak sahiplerinin kılavuzu inceleyebilecekleri zamanı uzatarak, tercihlerini hatasız bir şekilde yapabilmelerine imkan sağlamak üzere daha önce ilan edilen tercih tarihlerinde değişiklik yapılması gereği duyulmuştur.

Bu itibarla 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ve 13 Ocak cuma günü saat 23.59'da sona ereceği belirtilen tercih işlemlerinin, son başvuru tarihi 20 Ocak cuma günü saat 23.59 olarak değiştirildi."