Alaeddin Kaya hakkında "darbe" iddianamesine birleştirme talebi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Zaman gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkında hazırlanan iddianamenin, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki FETÖ çatı davasıyla birleştirilmesi talep edildi.
Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'un darbe soruşturması kapsamında hazırladığı iddianamede, Kaya'nın "Anayasayı İhlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
Savcılık, iddianamenin Kaya'nın da yargılandığı FETÖ çatı davasıyla birleştirilmesi istemiyle dosyayı Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
Kaya, FETÖ/PDY çatı davası kapsamında, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında yer aldığı 73 sanık hakkında açılan davanın tutuklu sanıkları arasında bulunuyor.
Mahkemenin birleştirme talebini kabul etmesi halinde, 15 Temmuz darbe girişiminden önce kabul edilen FETÖ çatı davası, darbe teşebbüsü kapsamında görülmeye başlanacak.
- Çatı davada tutuklu
FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Kaya, 19 Ağustos'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınmıştı.
Kaya'nın cüzdanında B40301842N seri numaralı bir adet 1 dolar, adresinde yapılan aramalarda, 48 bin dolar ele geçirilmişti.