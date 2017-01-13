Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Halep'ten tahliye edilen siviller için temin edilen 1 tır un ve 1 tır kömür bölgeye gönderildi.

AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanlığı ile Hayrat Vakfının katkılarıyla "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanyada temin edilen yardımların Haleplilere gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, Madenci Anıtı önünde düzenlenen törende, Halep'te bir insanlık dramı yaşandığını ve kendilerinin de bu drama sessiz kalmamak için yardım eli uzatmak amacıyla kampanya başlattıklarını anımsattı.

Hayrat Vakfının destekleriyle 1 tır un ve 1 tır kömür olmak üzere 2 tırı bölgeye uğurlayacaklarını dile getiren Karaduman, "Allah kabul etsin, yardım edenlerden de Allah razı olsun. Oradaki insanlık dramı, bütün dünyanın görmesini istiyoruz. Orada gerçekten insanlık adına görmek istemediğimiz görüntüler yaşanıyor. Onlar da bir utanç fotoğrafı olarak dünyaya yansıyor. Umarız, dünyadaki o fotoğrafı görenler buna sessiz ve duyarsız kalmaz, yardım eli uzatır." diye konuştu.

Hayrat Vakfı Zonguldak Temsilcisi Murat Onur Yağız da büyük bir dramın yaşandığı Halep için sunulan yardımların bir nebze de olsa yaraları hafifletmesini umduğunu belirtti.

Yağız, "Bu kanın, zulmün bir an evvel dinmesi için Rabb'imize dua ediyoruz. Allah, inşallah daha fazla tırları bölgeye göndermeyi nasip etsin." dedi.

Dua edilmesinin ardından 2 tır bölgeye uğurlandı.