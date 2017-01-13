Tekirdağ'da araç hırsızlığı güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hafif ticari aracın 3 kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şeker Sokağı'nda Hamit Karakan'a ait park halindeki 59 UB 373 plakalı hafif ticari araç, kimliği henüz belirlenemeyen 3 zanlı tarafından çalındı.
Aracının çalındığını fark eden Karakan durumu polise bildirdi.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık anını kaydeden bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlıların çaldıkları araçla bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.