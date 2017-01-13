Kuyuya düşen domuz kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boş kuyuya düşen yaban domuzu AKUT ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum AKUT ekipleri, Girelbelen mevkisinde bir yaban domuzunun boş bir kuyuya düştüğü ve çıkamadığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden 3 AKUT gönüllüsü ile Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma Birimi ekipleri, domuzun düştüğü kuyuyu tespit etti. Bir veterinerin de hazır bulunduğu kurtarma çalışmasında yaban domuzu, uyuşturucu iğneyle bayıltıldı.

Daha sonra kuyuya inen gönüllülerce halata bağlanan yaban domuzu kuyudan çıkartıldı. Bir süre hayvanın başında bekleyen görevliler, domuzun uyanıp doğaya kaçmasının ardından bölgeden ayrıldı.