"Arı kovanı" hırsızı yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da iki ayrı kişiye ait ve 90 bin lira değerindeki arı kovanlarını çaldığı öne sürülen kişi yakalandı.
Merkez Battalgazi ilçesinde iki kişiye ait arı kovanlarının çalınmasının ardından Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Çalınan arı kovanlarının Diyarbakır'a götürüldüğünü tespit eden ekipler, şüpheliyi kovanlarla birlikte yakaladı.
Piyasa değeri 90 bin lira olduğu belirtilen arı kovanları sahiplerine teslim edilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi.