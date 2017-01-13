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Siber Güvenlik İşbirliği Protokolü

13 Ocak 2017 Cuma, 16:30

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Siber güvenlik alanı adeta milli güvenlik alanı haline gelmeye başladı. Eşyalar akıllandı, şebekeler akıllandı, silahlar akıllandı. Her şeyin akıllandığı bir dünyada, bu akıllı cihazın, silahın, şebekenin, materyalin güvenliği de artık birincil derecede önem kazanmaya başladı." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında siber güvenlik alanında iş birliğini öngören protokol imzalandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında düzenlenen imza töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Işık, dijital devrimden sonra aslında çok önemli fırsatlara sahip olunduğunu, dünyanın dönüş hızının adeta daha da arttığını belirtti.

Bireyler, kurumlar ve devlet açısından da büyük fırsatlar oluştuğunu dile getiren Işık, "Bu fırsatlardan maksimum derece istifade etmek hepimizin görevi. Bu fırsatların yanında önemli tehditler de oluşmaya başladı. Bu tehditlerin başında da güvenlik geliyor. Şu anda siber güvenlik alanı adeta milli güvenlik alanı haline gelmeye başladı. Eşyalar akıllandı, şebekeler akıllandı, silahlar akıllandı. Her şeyin akıllandığı bir dünyada, bu akıllı cihazın, silahın, şebekenin, materyalin güvenliği de artık birincil derecede önem kazanmaya başladı." şeklinde konuştu.

Bu noktada devletin, kamuyu ilgilendiren boyutta siber güvenliğin koordinasyon ve sorumluluğunu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bıraktığına işaret eden Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün bugündür Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız gerçekten çok yoğun bir çalışma yapıyor. Yapılan bütün çalışmalar için Sayın Bakanımıza ve değerli çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu alan bizim açımızdan milli güvenlik konusu haline geldiği için bütün kurumlarımızın, bütün bakanlıklarımızın en temel görevi, öncelikle kendi üzerine düşeni en iyi şekilde yapmak ve koordinasyon kurumu olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımıza gerekli her türlü desteği vermektir. Biz Milli Savunma Bakanlığı olarak bu konuda elimizdeki bütün imkanları kullanarak, ülkemizin siber güvenliğini sağlamak için gayret gösteriyoruz."

- Siber güvenlik alanında iş birliği

Gereksiz enerji israfına mahal vermeden, herkesin kendi alanını doldurduğu, kesişen alanlarda da iş birliğinin güçlendirildiği bir anlayışı hayata geçirmek için yoğun gayret gösterdiklerini vurgulayan Işık, şunları ifade etti:

"İşte bu gayretin bugün bir sonucunu aslında ortaya koyuyoruz. Haberleşme Genel Müdürlüğümüz ve Havelsan arasında bir protokol imzalayacağız. Bu protokol, siber güvenlik alanını, e-devlet hizmetlerini, bulut bilişimi, elektronik haberleşme alt ve üst yapısını, kamu güvenliği ve acil yardım haberleşmesi konularını kapsayacak.

Havelsan Türkiye'de bu konudaki çalışmaları yapan en önemli kurumlarımızdan bir tanesi. Havelsan'ın ve STM şirketimizin siber güvenlik alanında yaptığı çalışmalar son derece önemli. Burada iş bölümünü özellikle çok dikkatle takip etmek durumundayız. TÜBİTAK ile Havelsan, Havelsan ile STM arasında, Haberleşme Genel Müdürlüğünün bütün bu koordinasyonunda herkesin kendi alanında çok yoğun çalışması gerekiyor."

Havelsan Siber Savunma Teknolojileri Merkezi'ni kurduklarını hatırlatan Işık, özellikle şu anda güvenlik duvarı, veri sızıntısı önleme ürünü ve siber tatbikat sistemleri gibi milli ürünlerin geliştirildiğini bildirdi.

- "Pardus adeta uykuya terk edilmişti"

Işık, milli işletim sistemi Pardus'un geliştirilmesi ve yurt sathında yaygınlaştırılması için de Havelsan'ın, TÜBİTAK ile yoğun çalışmalar yaptığını belirtti. Söz konusu iş birliğini son derece önemli gördüğünü vurgulayan Işık, şöyle devam etti:

"Eğer biz kendi milli işletim sistemimizi kullanırsak siber güvenlik alanında çok büyük bir avantaj elde ederiz. Dünyada çok kullanılan, çok yaygın işletim sistemleri bir o kadar da aslında güvenlik açığı içeriyor. Bunun önüne geçmenin de en önemli yollarından biri, bize ait bir milli işletim sisteminin yaygınlaştırılması. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığım döneminde Pardus adeta uykuya terk edilmişti. Bir mühendis ve bir proje yöneticisi vardı. Bıraktığım dönemde 60'ın üzerinde çalışan arkadaşımız vardı ve belli bir noktaya gelmişti. Şu anda Bakan arkadaşımız da yoğun bir şekilde bu konuda mesai harcıyor. Ama artık bütün Türkiye'ye yaygınlaştırılması için de Havelsan ile TÜBİTAK birlikte çalışmayı sürdürüyorlar. Bunu çok önemsiyorum."

Işık, askeri projelerde Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi'nin (GzİS) geliştirilmesi talimatını verdiğini bildirdi.

- "ABD'deki güncel tartışmayı görüyorsunuz"

Türk Silahlı Kuvvetleri için siber savunma konseptini hazırladıklarını hatırlatan Işık, 16 Aralık 2016'da Savunma Sanayii Müsteşarlığınca, komutanlık bünyesinde Siber Savunma Merkezi kurulması projesinin başlatıldığını belirtti.

Özellikle elektronik harp noktasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını dile getiren Işık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının liderliğinde ve koordinatörlüğünde, Türkiye'nin siber tehditlere karşı en iyi şekilde mücadele etmesi noktasında Milli Savunma Bakanlığı olarak bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarla her türlü çalışmayı yapacaklarını, her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

ABD başkanlık seçimlerine müdahale edildiği iddialarını hatırlatan Işık, "ABD'deki güncel tartışmayı görüyorsunuz yani seçimlere bile siber müdahale iddiası, bu alanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Biz bu önemin farkında olarak bütün devlet kurumlarıyla iş birliği ve güçlü bir koordinasyon içinde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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