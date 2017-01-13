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CAPE CANAVERAL (AA) - ABD'li astronot Shane Kimbrough ve Fransız astronot Thomas Pesquet, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) güç nakil şebekesine ait geçen hafta yenilenen pilleri devreye sokmak üzere yeni bir uzay yürüyüşüne çıktı.

ABD'li ve Fransız astronotların, Kimbrough ve ABD'li astronot Peggy Whitson'ın geçen cuma günü çıktığı uzay yürüyüşünde bağlantılarını yaptığı 3 lityum-iyon pili çalıştıracağı bildirildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), güneş enerji sistemi için istasyondaki nikel-hidrojen pillerin yerini alan yeni lityum-iyonların daha kullanışlı olduğunu açıklamıştı.

Thomas Pesquet, böylece 15 yıldır uzay yürüyüşüne çıkan ilk Fransız astronot oldu.

Shane Kimbrough ve Peggy Whitson, 6 Ocak'ta, UUİ'deki güç nakil şebekesine ait pilleri bağlamak için uzay yürüyüşüne çıkmıştı.

Whitson ayrıca, geçen haftaki seferle birlikte "uzayda en çok yürüyüş yapan kadın astronot" unvanını da elde etmişti.