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Muş'ta "Teröre Lanet Kardeşliğe Davet" mitingi

13 Ocak 2017 Cuma, 16:36

MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde vatandaşlar, terör örgütü PKK'yı düzenlenen mitingle protesto etti.

İlçe meydanında düzenlenen "Teröre Lanet Kardeşliğe Davet" mitinginde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Polise uzanan eller kırılsın" sloganları atarak son dönemde gerçekleştirilen terör saldırılarını lanetledi.

Kaymakam Ahmet Özkan, mitingde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşların top, tüfek ve uçağa karşı dik duruş sergilediğini söyledi.

Bundan 100 yıl önce Mehmet Akif Ersoy'un anlattığı neslin tekrar vatanına sahip çıktığını ve hain darbe kalkışmasından kurtardığını belirten Özkan, "Şunu herkes bilsin ki bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Kardeşliğimizi bozamayacaksınız. Tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan anlayışımızdan bizi vazgeçiremeyeceksiniz." dedi.

Kaymakam Özkan, 3 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki programına katıldığını ve selamlarını getirdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Siyonistler ve emperyalizm güçlerinin yapmış olduğu senaryoları bin yıldır görüyoruz. Son olarak 15 Temmuz bu hain zihniyetin, emperyalist güçlerin bir kez daha karanlık yüzlerini göstermiştir. Ama bin yıldır ne yaptılarsa bu topraklardaki bu vatan evlatlarını bölemediler. Hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar çünkü bu milletin rehberi Kur'an'dır."

Şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere şifa dileyen Özkan, mitinge yoğun katılımlarından dolayı Hasköylülere teşekkür etti.


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