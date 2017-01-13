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SİVAS (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, ligin 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacakları maçta tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oturmuş bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Malatyaspor iyi bir takım, zor bir deplasman olacak ama bizim hedefimiz şampiyonluk, her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Hava şartları ve zemin iyi olursa izleyenler güzel bir maç izleyecek. Malatyaspor karşılaşmasını kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok." diye konuştu.

Lige verilen kısa aranın kendileri için iyi olduğunu dile getiren Bakkal, "Takıma yeni katılan futbolcu arkadaşlarımız var. Kısa sürede bize uyum sağladılar. İki transfer daha yapıp transfer dosyamızı kapatacağız. Taraftarımız bize inansın ve güvensin, bu takım hak ettiği lige dönecek." ifadelerini kullandı.

Malatya İnönü Stadı'nda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor karşılaşması, yarın saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.