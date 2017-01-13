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ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı, siber güvenlik alanında iş birliği yapacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Siber Güvenlik İşbirliği Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, günümüzde bilgi ve iletişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasının ulusal güvenliği ve rekabeti önemli boyutta etkilediğini söyledi.

Gelişen ve değişen teknolojiler doğrultusunda kamu güvenliği ağı, kamu entegre veri merkezleri, internet değişim noktaları gibi önemli projelerin çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Arslan, bunların hayata geçirilmesinin, özellikle siber güvenlik alanlarında tedbirlerin alınmasının çok önem kazandığını belirtti.

Arslan, 2012 yılından itibaren yasal dayağı oluşturularak, ulusal siber güvenlik çalışmalarının yürütülmesi, yönetilmesi, koordinasyonun sağlanması görevinin Bakanlığına verildiğini anımsatarak, "Bakanlığımız bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında bu çalışmaları yaparken, yetkinlikleri olan kurum ve kuruluşların tecrübelerinden, imkanlarından yararlanmak amacıyla iş birlikleri yapıyor." diye konuştu. Bakan Arslan, bu çerçevede özellikle Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan yararlanmayı hedeflediklerini belirtti.

- "Hedefimiz ülkemizin ihtiyaç duyduğu iş ve işlemleri yapmak"

Protokol kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile siber güvenlik, e-Devlet hizmetleri, bulut bilişim, elektronik haberleşme alt ve üst yapıları, kamu güvenliği ve acil yardım haberleşmeleri konularıyla ilgili danışmanlık hizmeti alınmasına, teknolojinin geliştirilmesine yönelik iş birliği yapacaklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Özellikle Haberleşme Genel Müdürülüğümüz ve HAVELSAN arasında imzalanacak protokol de siber güvenlik konularında, ulusal boyutta ihtiyaç duyulacak güvenlik yazılımlarının daha geliştirilmesi ve bu uygulamaların Bakanlığımız Ar-Ge çalışmaları kapsamında desteklenmesi, HAVELSAN'da kurulmuş olan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi hizmetlerinde faydalanmaya ilişkin iş birliğini getiriyor."

Bugün yapmaya çalıştıklarının "yazdık, karşı kurumdan cevap bekliyoruz", "yazdık, bakalım onlar ne yapacak" olmadığını, istişare halinde konuları çözüme kavuşturduklarını söyleyen Arslan, "Elbetteki kamu kurumları olmamız hasebiyle yazışmayı da bir taraftan yürütüyoruz. İhtiyaçları gidermek adına her an bir araya geliyoruz, konuları görüşüyoruz, çalışıyoruz, sonuç almak istiyoruz. Çünkü ülkemizin gelişmesine paralel olarak buna ihtiyacımız var. Biz insanımızın hayatını kolaylaştırmak, ülkemizin 2023 hedeflerine giderken ihtiyaç duyduğu alanlardaki çalışmaları da kalkınma hızına uygun yerine getirmek için güzel bir iş birliği yapıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Arslan ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Siber Güvenlik İşbirliği Protokolünü imzaladı.

Daha sonra HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ile Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, siber güvenlik konusunda Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesine yönelik protokole imza koydu.



