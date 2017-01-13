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ERZURUM (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a geldi.

Bakan Yardımcısı Yegin, valilik ziyareti sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, burada olmalarındaki amacın çalışma hayatı, istihdam piyasaları ve istihdamda yaşanan güçlükler, bakanlığın sağladığı pirim ve diğer tüm teşvikleri konuşmak olduğunu söyledi.

Çalışma Bakanlığı olarak "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Programı kapsamında şu anda Türkiye'de 10 ilde bakanlığın üst düzey yöneticilerinin faaliyet yürüttüğünü belirten Yegin, "Müsteşar, müsteşar yardımcıları, genel müdürler ve kurum başkanımız olmak üzere bu programı icra ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Milli Seferberlik' talimatı, daveti çerçevesinde bakanlığımızda programın çerçevesini çizmek suretiyle geçen hafta sayın bakanımızın başkanlığında ilk programımızı yapmıştık. Bugün Türkiye'nin 10 vilayetinde aynı şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Bu proje içerisinde bakanlık olarak İş-Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile bağlı bütün kurumlar üzerinden, muhatap olunan, çalışma hayatının unsurları, ticaret, meslek ve esnaf odaları ile sendikalarla bir araya geldiklerini aktaran Yegin, şunları kaydetti:

"Bunun yanında İş-Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu ve yapmış olduğumuz faaliyetlerden birebir etkilenen vatandaşlarımız, işte toplum yararı, işbaşı eğitim, girişimcilik, mesleki eğitim programlarımızdan yararlananlar, kendi işlerini buradan aldıkları destekler neticesinde kuranlar ve engelli kontenjanından herhangi bir işyerine yerleştirilenler olmak üzere bütün kesimlerle bir araya geliyoruz. Onların bakanlığımızla ilişki kurdukları dönem içerisinde yaşadıkları sorunlar, sahada karşılaştıkları problemler ve mevcut yapılanları daha iyiye nasıl taşıyabiliriz, bunun tartışmasını, sohbetini yapıyoruz."

Yegin, kentteki programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edeceğini, ardından sivil toplum örgütü yöneticileriyle bir araya geleceğini sözlerine ekledi.