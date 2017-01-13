13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Programı

13 Ocak 2017 Cuma, 16:44
"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Programı

ERZURUM (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a geldi.

Bakan Yardımcısı Yegin, valilik ziyareti sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, burada olmalarındaki amacın çalışma hayatı, istihdam piyasaları ve istihdamda yaşanan güçlükler, bakanlığın sağladığı pirim ve diğer tüm teşvikleri konuşmak olduğunu söyledi.

Çalışma Bakanlığı olarak "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Programı kapsamında şu anda Türkiye'de 10 ilde bakanlığın üst düzey yöneticilerinin faaliyet yürüttüğünü belirten Yegin, "Müsteşar, müsteşar yardımcıları, genel müdürler ve kurum başkanımız olmak üzere bu programı icra ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Milli Seferberlik' talimatı, daveti çerçevesinde bakanlığımızda programın çerçevesini çizmek suretiyle geçen hafta sayın bakanımızın başkanlığında ilk programımızı yapmıştık. Bugün Türkiye'nin 10 vilayetinde aynı şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Bu proje içerisinde bakanlık olarak İş-Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile bağlı bütün kurumlar üzerinden, muhatap olunan, çalışma hayatının unsurları, ticaret, meslek ve esnaf odaları ile sendikalarla bir araya geldiklerini aktaran Yegin, şunları kaydetti:

"Bunun yanında İş-Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu ve yapmış olduğumuz faaliyetlerden birebir etkilenen vatandaşlarımız, işte toplum yararı, işbaşı eğitim, girişimcilik, mesleki eğitim programlarımızdan yararlananlar, kendi işlerini buradan aldıkları destekler neticesinde kuranlar ve engelli kontenjanından herhangi bir işyerine yerleştirilenler olmak üzere bütün kesimlerle bir araya geliyoruz. Onların bakanlığımızla ilişki kurdukları dönem içerisinde yaşadıkları sorunlar, sahada karşılaştıkları problemler ve mevcut yapılanları daha iyiye nasıl taşıyabiliriz, bunun tartışmasını, sohbetini yapıyoruz."

Yegin, kentteki programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edeceğini, ardından sivil toplum örgütü yöneticileriyle bir araya geleceğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Büyükşehir'in Kültür Daire Başkanlığı'na Mustafa Keleş atandı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI'NA MUSTAFA KELEŞ ATANDI
Cazibe Merkezi Programının uygulamasına yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

CAZİBE MERKEZİ PROGRAMININ UYGULAMASINA YÖNELİK İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Özel Bilge Koleji birinci oldu
YEREL

ÖZEL BİLGE KOLEJİ BİRİNCİ OLDU
Eleşkirtli çiftçiler için sertifika töreni düzenlendi
YEREL

ELEŞKİRTLİ ÇİFTÇİLER İÇİN SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ
EYOF 2017'ye doğru
YEREL

EYOF 2017'YE DOĞRU
Erzurum'da &quot;1001 Hatim&quot; duası edildi
YEREL

ERZURUM'DA "1001 HATİM" DUASI EDİLDİ
&quot;Çalışma Hayatında Milli Seferberlik&quot; programı
YEREL

"ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK" PROGRAMI
Alperen Kara, TEOG birincisi oldu
YEREL

ALPEREN KARA, TEOG BİRİNCİSİ OLDU
Ak Parti yönetimi belirlendi
YEREL

AK PARTİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ
ERGİM'den &quot;Son İstiklal Savaşı&quot; konferansına davet
YEREL

ERGİM'DEN "SON İSTİKLAL SAVAŞI" KONFERANSINA DAVET
Valilik Proje Koordinasyon Merkezi Eğitimleri devam ediyor
YEREL

VALİLİK PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Ne kadar çok kar, o kadar bereket
YEREL

NE KADAR ÇOK KAR, O KADAR BEREKET
TYB Erzurum Şubesi'nden Prof.Dr.Orhan Okay için taziye mesajı
YEREL

TYB ERZURUM ŞUBESİ'NDEN PROF.DR.ORHAN OKAY İÇİN TAZİYE MESAJI
Pistlerde sağlık onlara emanet
YEREL

PİSTLERDE SAĞLIK ONLARA EMANET
Ilıcalı'dan Medya Oda Tiyatrosu'na tam not
YEREL

ILICALI'DAN MEDYA ODA TİYATROSU'NA TAM NOT
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Yeterince tüketmediğimiz besinler!
YEREL

YETERİNCE TÜKETMEDİĞİMİZ BESİNLER!
Yarışmada kazandığı para ödülünü şehit ailesine bağışladı
YEREL

YARIŞMADA KAZANDIĞI PARA ÖDÜLÜNÜ ŞEHİT AİLESİNE BAĞIŞLADI
Rektör Çomaklı, Devlet Konservatuvar ve Meslek Yüksekokullarını Ziyaret Etti
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, DEVLET KONSERVATUVAR VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINI ZİYARET ETTİ
Curling milli takımına coşkulu karşılama
YEREL

CURLİNG MİLLİ TAKIMINA COŞKULU KARŞILAMA
MÜSİAD Arap iş adamlarını getiriyor
YEREL

MÜSİAD ARAP İŞ ADAMLARINI GETİRİYOR
Dadaşlar, Antalya kampını yüksek moralle bitirdi
YEREL

DADAŞLAR, ANTALYA KAMPINI YÜKSEK MORALLE BİTİRDİ
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI