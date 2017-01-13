Mersin'de terör propagandası yapan biri asker 3 kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri asker 3 kişi tutuklandı.
Sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK ve DHKP-C'nin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında biri asker 3 kişi gözaltına alındı.
Çamlıyayla Jandarma Karakolunda askerliğini yapan bir er ile birlikte toplam 3 kişi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. .