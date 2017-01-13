Bakan Çavuşoğlu BAE Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

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ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el-Nahyan ile telefonda görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu mevkidaşı Nahyan’ı arayarak 10 Ocak’ta Afganistan’ın Kandahar vilayetinde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden beş BAE diplomatı için taziyelerini sundu.

Saldırıda yaralan BAE'nin Kabil Büyükelçisi Cuma Muhammed Abdullah El-Kabi'ye acil şifalar dileyen Çavuşoğlu, saldırı hakkında bakanlık olarak açıklama yaptıklarını da muhatabına aktardı.



Nahyan da Çavuşoğlu’na gösterdiği dayanışma ve bakanlığın saldırıya ilişkin açıklamasından dolayı teşekkür ederken, terörle mücadelede Türkiye’nin desteğine önem verdiklerini belirtti.

Görüşmede ayrıca Suriye ve Libya’daki güncel gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkiler ve karşılıklı ziyaret takvimleri ele alındı.





