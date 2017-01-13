Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 6 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve farklı meslek gruplarında çalıştığı bildirilen 6 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.