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Malatya'da "Kan Veriyor, Can Veriyoruz" kampanyası

13 Ocak 2017 Cuma, 17:02
Malatya'da "Kan Veriyor, Can Veriyoruz" kampanyası

MALATYA (AA) - Malatya'da "Kan Veriyor, Can Veriyoruz" kampanyası düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi civarındaki Sanat Merkezi'nde kurulan stantlarda aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın da bulunduğu çok sayıda kişi kan verdi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın yaptığı çağrıyı hatırlatarak özellikle kış aylarında stoklarda sıkıntı oluşabildiğine dikkati çekti.

Düzenlenen kampanyaya kendisinin de katılmak istediğini anlatan Toprak, "Kan ver can ver felsefesi bağlamında farkındalık oluşturabilmek, hem vatandaşlarımızın ilgisini uyandırabilmek adına tüm bürokrasimizle birlikte buraya geldik. Uygun olanlar, kan verebiliyor. Ben de verecektim ama daha önce geçirdiğim bir emboliden dolayı şu anda uygun olmadığını söylediler. Uygun olduğum zamanda bende kan bağışında bulunacağım" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Kızılay tarafından yapılan çağrıya bir kampanyayla katılmak istediklerini kaydetti.

Düzenledikleri kampanyaya ciddi destek olduğunu vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"Kampanya, bütün Malatya'nın sahiplendiği bir kan bağışına dönüştü. Kan bağışında hedefimiz rekor kırmak. İnsanlarımız bu süreçte duyarlı. Yüzlerce kişi kan vermek için sırada bekliyor. Bizim beklediğimizin üzerinde ilgi ve alaka oluştu. Tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Çok duyarlı bir milletiz. Bu kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Çakır, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kan verdi.


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