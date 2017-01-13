Samsun'da silahla yaralama

SAMSUN (AA) - Samsun'da, bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İlkadım İlçesi Cedit Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Serhan Ö'ye (26) evinde silahlı saldırıda bulunan Samet P. (25), olay yerinden kaçtı. Ayağından yaralanan Serhan Ö. ise hastaneye kaldırıldı.
Çalışma başlatan polis, zanlıyı ilçede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan zanlının "tehdit" suçundan da arandığı belirlendi.