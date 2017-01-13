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Gaziler ve şehit ailelerinden anayasa değişikliğine destek

13 Ocak 2017 Cuma, 17:04
Gaziler ve şehit ailelerinden anayasa değişikliğine destek

ANKARA (AA) - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Biz gaziler ve şehit aileleri olarak, uğruna kan ve can verdiğimiz bu vatanın üzerinde oynanan oyunların çok net farkındayız. Bütün bu oyunları bozmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde, aziz milletimiz ile birlikte anayasa çalışmalarını destekliyoruz." dedi.

Vakıf merkezinde gaziler ve şehit yakınlarından oluşan bir heyetle basın toplantısı düzenleyen Aylar, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden anayasa değişiklik teklifine tam destek verdiklerini açıkladı.

Aylar, ülke olarak son yıllarda alenen bir fitne hareketi ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Biri biten, öbürü başlayan terör örgütleri, yok ettikçe yenisini çıkaran hainler, utanmaktan yoksun zalimler dört bir yanımızdan yok etmek için bizleri sarmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Ölümü şehadet, kalanı ise gazilik bilen bu aziz milleti yıkamazlar." ifadesini kullanan Aylar, şehidin ve gazinin her zaman arkasında duracaklarını vurguladı. Aylar, Türkiye'nin hain bir algı operasyonuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Anayasa değişikliğine karşı olan kesimleri eleştiren Aylar, "(Bu ülkede kendi anayasanızı yaparsanız sokaklarda yangınlar çıkar, bombalar patlar) diyenlerin kullandığı ağız, dost bir ağız olamaz. Bu ülkenin insanlarının demokratik seçimlerle Meclise taşıdığı vekillerin yaptığı anayasa çalışmasını hainlik olarak değerlendirenler, bu anayasayı Fransızların mı, yoksa İngilizlerin mi yapmasını istiyorlar. Bu sorunun cevabını bu millete vermeliler." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşları anayasa değişikliğine destek olmaya çağıran Aylar, şöyle konuştu:

"Bu mücadelelere sahip çıkın. Zira içinde bulunduğumuz bu aziz topraklar, bir ümmetin, bütün mazlumların tek umududur. Eğer bu topraklara bir şey olursa, üst akılların taşeronluğuna soyunanların şunu da bilmelerini isteriz, bu zihniyet eninde sonunda sizleri de kurban eder. Ortadoğu'da, Suriye, Irak, Libya, daha nice ülkeler bunun en taze ve canlı örnekleridir. Yapılmak istenen bizi birbirimize düşürmektir."

Gaziler ve şehit aileleri olarak, uğruna kan ve can verdikleri bu vatanın üzerinde oynanan oyunların çok net farkında olduklarını ifade eden Aylar, "Bütün bu oyunları bozmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde, aziz milletimiz ile birlikte anayasa çalışmalarını destekliyoruz. Yeni hazırlanan anayasa, bu milleti geçmişte ayağına vurulan prangalardan kurtaracak ve gerçek hürriyetimize kavuşturacak. Yeni bir anayasa ülkemiz için fırsattır." dedi.


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