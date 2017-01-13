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Mersin'de avukatların yargılandığı FETÖ davası

13 Ocak 2017 Cuma, 17:13

MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddia edilen avukatlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 13'ü tutuklu, 2'si firari, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

Basın mensuplarının alınmadığı Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

Haklarında, "anayasal düzene karşı suç işlemek amacıyla kurulan silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütüne finans sağlama" suçlarından en az 10'ar yıl hapis cezası istenen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamında işlenen suçların ağırlığı ve mevcut delil durumu göz önüne alındığında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Şubat'a erteledi.

Öte yandan, firari 2 sanık hakkında da tutuklama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

- İddianamedeki çarpıcı detaylar

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Talip Akgedik tarafından 13'ü tutuklu, 2'si firari ve 3'ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan 18 kişi hakkında hazırlanan 106 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında, "anayasal düzene karşı suç işlemek amacıyla kurulan silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütüne finans sağlama" suçlarından en az 10'ar yıl hapis cezası istenmişti. FETÖ mensubu bazı avukatların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u "sık kullananlar" anlamı taşıyan "kırmızı" renk koduyla kullandıkları belirlenmişti.

Zanlıların, örgütün Mersin'deki derneği olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname gereği kapatılan "Ahenk Hukuk Derneği"ne mensup oldukları ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine örgüte Bank Asya yoluyla bağış yaptıkları bilgisine yer verilen iddianamede, darbe girişiminin ardından bazı sanıkların örgütün hücre evlerindeki toplantılarda tespit edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, 17-15 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan, hakkında tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra firar eden eski Mersin İstihbarat Şube Müdürü Ali İhsan Kaya ve 2. sınıf emniyet müdürüyken meslekten ihraç edilen tutuklu Ali Çengelci gibi isimlerin avukatlıklarını yapan sanıkların, bazı davalarda kullanmak üzere yasa dışı delil üretmek için yine örgüt mensubu polislerle yaptıkları iş birlikleri de yer almıştı.

Çengelci'nin avukatlığını yapan, tutuklu yargılanan sanıklardan İsmail Çatal'ın, örgütün himmet adı altında bağış ve okul yaptırma taleplerini reddeden iş adamı Mahmut Arslan, damadı avukat Murat Altındere ve ailesini, o dönemde İstihbarat Şube Müdürülüğünde Organize Büro Amirliği yapan firari İlyas Avcı aracılığıyla istihbarat takibine aldırdığı vurgulanan iddianamede, yasa dışı yolla yapılan takiplerin yanı sıra FETÖ/PDY davasında da müşteki olan Altındere'nin çalışma ofisine örgüt mensubu polislerce "gizli kamera" yerleştirilerek elde edilen özel görüntülerin soruşturma dosyalarında kullanıldığı da aktarılmıştı.

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