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Konya Ticaret Borsası

13 Ocak 2017 Cuma, 17:16

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,009-1,161 liradan satıldı.

KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAY
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,009 1,161
Ekmeklik diğer buğday 0,926 0,938
Makarnalık buğdaylar 1,026 1,033
Düşük vasıflı buğdaylar 0,934 1,183
ARPA
Arpalar 0,831 0,831
Yemlik Arpalar 0,802 0,802
DİĞER HUBUBAT
Mısır 0,714 0,777
Fasulye 3,001 4,157

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