Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,009-1,161 liradan satıldı.
KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAY
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,009
|1,161
|Ekmeklik diğer buğday
|0,926
|0,938
|Makarnalık buğdaylar
|1,026
|1,033
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,934
|1,183
|ARPA
|Arpalar
|0,831
|0,831
|Yemlik Arpalar
|0,802
|0,802
|DİĞER HUBUBAT
|Mısır
|0,714
|0,777
|Fasulye
|3,001
|4,157