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Bakan Elvan Kahramankazan'da

13 Ocak 2017 Cuma, 17:19

ANKARA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kahramankazan halkının 15 Temmuz darbe girişiminde büyük bir destan yazdığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne olan bağlılığını, Türk milletine olan bağlılığını, bayrağına olan bağlılığını, demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

Cuma namazını Kahramankazan Ulu Cami'de kılan Elvan, buradan belediyeye geçerken yol üstündeki esnafı ziyaret etti.

Uğradığı taksi durağında taksicilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Elvan, Kahkaramankazan Belediyesinde güllerle karşılandı.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile makamında bir süre sohbet eden Bakan Elvan, 15 Temmuz taziye defterini imzaladı.

Belediyenin açtığı logo yarışmasına katılan eserlerin değerlendiren jüri heyetinden de bilgi alan Elvan, Kahramankazan halkının 15 Temmuz gecesi büyük bir destan yazdığını vurgulayarak, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne olan bağlılığını, Türk milletine olan bağlılığını, bayrağına olan bağlılığını, demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir.'' ifadesini kullandı.

Kahramankazanlılar'ın milli iradenin asla vazgeçilemez olduğunu gösterdiğini vurgulayan Elvan, şunları söyledi:

"Milli irade dışında hiçbir yaklaşımı, bir darbe girişimini tasvip etmeyeceğini, sadece ve sadece milli iradeyle bu ülkenin ayakta kalabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Özgürlük için mücadele etmiştir, demokrasi için mücadele etmiştir, devletimizin, milletimizin bekası için mücadele etmiştir. Gerçekten bugün bizler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktaysa biz Kahramankazan halkına çok şey borçluyuz. 9 şehit verdik, 92 gazimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin sürdüğünü hatırlatan Elvan, bu yapılanmanın, bölücü terör örgütünden bir farkı olmadığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

''Bunlar ayrık otları gibidir. Ayrık otlarının kökünü kazıyoruz, kökünü kurutuyoruz, kurutmaya da devam edeceğiz inşallah. Milletimiz çok daha aydınlık günlere kavuşacak, çok daha iyi günleri birlikte yaşayacağız. Bu millette bu vatan sevgisi, millet sevgisi, devlet sevgisi olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bize kimse hiçbir şey yapamaz. Kim ne derse desin, ne söylerse söylesin, kim hangi girişimde bulunursa bulunsun bu millete karşı duramayacaklardır. Bu millet her zaman zafer kazanacaktır. Zafer yine bu milletin olacaktır, Türkiye Cumhuriyeti devletimizin olacaktır.''

Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise ''Sadece makam kapısını değil, gönül kapısını da bize açan sayın bakanımız her zaman yanımızda oldu. Kahramankazan halkı adına kendisine huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyoruz.'' dedi.

Belediyenin girişindeki 15 Temmuz ve güneydoğu şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı panoyla ilgili bilgi alan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, daha sonra 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin şehit ettiği 19 yaşındaki Samet Cantürk'ün ailesinin evine giderek taziyede bulundu.

Cantürk'ün babaannesi Refika Cantürk (85) ile bir süre sohbet eden Elvan, ''Biz, Samet evladımız sayesinde ayaktayız bugün.'' ifadesini kullandı.



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