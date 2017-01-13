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Manisa'dan Suriyelilere yardım

13 Ocak 2017 Cuma, 17:21
Manisa'dan Suriyelilere yardım

MANİSA (AA) - Manisa'da Suriye'deki savaş mağdurları için toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu 13 tır, törenle uğurlandı.

Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesinin yürüttüğü Manisa Halep'e El Veriyor Kampanyası kapsamında toplanan 35 ton kuru gıda, 34 ton un, 5 ton zeytin, 3 bin battaniye, 25 bin kişilik giysi ve bin 100 bebek malzemesi, İHH Manisa İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Suriye'ye gönderildi.

Yunusemre ilçesindeki Mesir Camii önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Vali Mustafa Hakan Güvençer, Türkiye ve Manisa olarak Suriyelileri yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Kent olarak daha önce 14 tır, dün de 9 tır yardım gönderildiğini anımsatan Vali Güvençer, şunları kaydetti:

"Sefer malların seferi, tırların seferi değil, hepimizin seferi. Hedef sadece bir coğrafya değil, Halep değil, hedef bizim yüreklerimiz. Hedefimiz öncelikle Allah'ın rızasıdır. Yanan ateşi söndürmek üzere sadece kamyonlar değil, biz gidiyoruz, yüreklerimiz, dualarımız, selamlarımız, irademiz, isyanımız, itirazımız gidiyor Suriye'ye. Seferimiz mübarek, yolumuz açık olsun."

İHH Manisa İnsani Yardım Derneği Başkanı Necmettin Okumuş ise daha önce Suriye tarafına geçtiklerini ve buradaki insanların yaşadıkları acılara şahit olduklarını belirterek insanlığın tohumunu yeniden ekmek için bu ülkeye gittiklerini anlattı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin de konuşma yaptığı tören sonrası 13 tırdan oluşan konvoy dualar eşliğinde uğurlandı.

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