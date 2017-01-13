Hakkari'de "terör suçundan" aranan 3 şüpheli teslim oldu

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 3 şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "12 Ocak'ta Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olan 3 şahıs hakkında yapılan araştırma neticesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aramalarının olduğu tespit edilmiş olup, şahıslar gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."