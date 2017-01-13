"Çınarın Gölgesinde Sohbetler" programı

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ANKARA (AA) - Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, "Hayatım boyunca rastladığım önemli olayları belli bir sıra içerisinde kaleme alıyorum." dedi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanlığını da yürüten Kutan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) gerçekleştirdiği, "Çınarın Gölgesinde Sohbetler" programında gençlerle bir araya geldi.

ESAM'da gerçekleştirilen programda Kutan, KYK İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine tecrübelerini aktardı.

Gençleri misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Kutan, "Hayatım boyunca rastladığım önemli olayları belli bir sıra içerisinde kaleme alıyorum. Ancak benim bir kararım var, editör kullanmayacağım. Tamamen kendi üslubumla yazıyorum." ifadesini kullandı.

Programda, çocukluğunun geçtiği Malatya'da yaşadıklarını anlatan Kutan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın dedesinin Malatya'daki evlerinin karşısında oturduğunu söyledi.

Kutan, yazları dedelerini ziyarete gelen Turgut ve Korkut Özal ile oyun oynadıklarını belirterek, "Dolayısıyla Özallarla hukukumuz 1940'ların başından geliyor." diye konuştu.

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de bir süre Malatya'da yaşadığına ve Malatyalıların bununla çok övündüğüne işaret eden Kutan, "Bizim siyasete girdiğimiz dönemde Malatya'nın en dindar olan esnafları Halk Partiliydi, İsmet Paşa'dan dolayı. Biz ilk defa Milli Nizam Partisi'ni kurduğumuz zaman kurucularımızın yüzde 80'i o Halk Partisi'nde olan dindar kesimdi." dedi.

Üniversite anılarını da gençlerle paylaşan Kutan, Milli Türk Talebe Birliği’nin o dönemde kendilerine kapalı olduğunu, yönetimi ciddi mücadeleler sonucu aldıklarını anlattı.

Edebiyata olan ilgisine de değinen Kutan, öğrencilere Arif Nihat Asyalı’nın şiirlerinden örnekler verdi.

Recai Kutan, siyasi geçmişi konusunda da tecrübelerini üniversite öğrencileriyle paylaşarak, gençlerin sorularını da yanıtladı.

Programa KYK Genel Müdürü Sinan Aksu ile Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu da katıldı.















