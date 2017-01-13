13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bolu'daki PKK terör örgütü operasyonu

13 Ocak 2017 Cuma, 17:43

BOLU (AA) - Bolu'da, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye çıkartılan 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinden sonra salıverilirken, üniversite öğrencisi Doğan Yamer ile inşaat işçileri T.Ö. ve Ahmet Kılıç sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Ahmet Kılıç ile Doğan Yamer, mahkemece tutuklandı, T.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kentte 9 ve 10 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alınmış, önceki gün adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest kalmıştı.


İLGİLİ HABERLER

Bolu'da su kesintileri yaşanacak
YEREL

BOLU'DA SU KESİNTİLERİ YAŞANACAK
Bolu'da kaybolan iki kişiyi arama çalışması
YEREL

BOLU'DA KAYBOLAN İKİ KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMASI
Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BOLU'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Bolu İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel; &quot;Bolu huzurlu bir kent&quot;
YEREL

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ÖZEL; "BOLU HUZURLU BİR KENT"
Highway Outlet'ten kış defilesi ve konser
YEREL

HİGHWAY OUTLET'TEN KIŞ DEFİLESİ VE KONSER
KYK İl Müdürlüğü'nden öğrenci zehirlenmesi iddialarına açıklama
YEREL

KYK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖĞRENCİ ZEHİRLENMESİ İDDİALARINA AÇIKLAMA
14 BURDA AVM'den araç kampanyası
YEREL

14 BURDA AVM'DEN ARAÇ KAMPANYASI
Boluspor, transfer dosyasını kapattı
YEREL

BOLUSPOR, TRANSFER DOSYASINI KAPATTI
Bolu'da kaybolan iki kişiyi arama çalışması
YEREL

BOLU'DA KAYBOLAN İKİ KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMASI
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz;
YEREL

BOLU BELEDİYE BAŞKANI ALAADDİN YILMAZ;
Bolu Dağı'nda kar yağışı
YEREL

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI