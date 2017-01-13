Bolu'daki PKK terör örgütü operasyonu

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BOLU (AA) - Bolu'da, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye çıkartılan 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinden sonra salıverilirken, üniversite öğrencisi Doğan Yamer ile inşaat işçileri T.Ö. ve Ahmet Kılıç sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Ahmet Kılıç ile Doğan Yamer, mahkemece tutuklandı, T.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kentte 9 ve 10 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alınmış, önceki gün adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest kalmıştı.



