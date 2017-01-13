Zonguldak'ta RAKKAS Projesi

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ZONGULDAK (AA) - Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Roman dernekleri federasyonu ve derneklerine 9 milyon avro katkı sağlandığını belirterek, amacın Romanlar hakkında farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Batı Karadeniz Romanlar Derneğinin "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" (RAKKAS) Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Çokyaşar, Ereğli Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve ilçedeki roman vatandaşların sosyal entegrasyonunun arttırılarak istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği toplantıda yaptığı konuşmada, Romanların oynamayı çok sevdiği ve sabah uyandığında eline keman alarak gününü geçirdiği yönünde oluşan algının doğru olmadığını ifade etti.



Romanların da sorunları ve acıları olduğunu anlatan Çokyaşar, "Bu sorunların çözümü için Roman vatandaşlar ile alakalı Türkiye'de, özellikle altını çiziyorum Cumhurbaşkanımızın çok ciddi destekleri söz konusudur. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da pozitif anlamda destekleri vardır." dedi.



Sorunların çözümünde anlaşılmanın önemli olduğuna dikkat çeken Çokyaşar, şunları kaydetti:



"Eğer biz birbirimizi anlayabilirsek, sorunlarımızı çözebiliriz. Bu toplumun doğru algılanması için projeler yapılmaktadır. Bu projeler sadece Zonguldak'ta değil, tüm Türkiye'de. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Roman dernekleri federasyonu ve derneklerine 9 milyon avro katkı sağlandı. Bu katkı bize çok başarılı olduğumuz, çok iyi proje yazdığımız, projeyi çok iyi yürüteceğimiz için verilmedi, burada amaç Romanlar hakkında farkındalık yaratmak. Bu parayı kolay kolay devlet adama vermez. Belediyelerin dahi bir çoğuna vermiyor. Derneklere neden verdiler? Çünkü o pozitif ayrımcılıkla Roman derneklerinin kendi ayaklarının üzerinde durması gerekiyor."



Türk Bayrağından başka bir bayrak olmadığını, vatanın şehitler verilerek kazanıldığını belirten Çokyaşar, "Allah herkesten razı olsun, bizi bu ülkeden kimse koparamaz. Ne mutlu ilk önce, 'Türkiyeliyim' diyene. Biz Roman ırkçısı değiliz. Ben konfederasyon başkanıyım ama benim eşim Şanlıurfalı. Alakası yok. Biz bu milletin derdine derman olmak için buradayız." dedi.



Roman dernek sayılarını arttırarak önceliği annelere vermek istediklerini dile getiren Çokyaşar, "Anneler artık kurtarılmalı, kadınlar büyük zahmet çekiyor. Kadını eğitirsek, çocuğu eğitiriz. Çocuğu eğitirsek vallahi de kocaları da eğitiriz. Öyle kahvede oyun oynamak yok. Taşın altına elini koyacaksın, bu toplumun sorununa çare arayacaksın. Sorumluluğu göğüslemezsen kimseden hesap soramazsın." ifadelerine yer verdi.



Proje iştirakçilerinden Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği Başkanı Hasibe Özgümüş de sunum eşliğinde projeyi tanıttı.



Yaklaşık 4 bin Roman vatandaşın yaşadığı ilçede kursiyerler için bir dizi eğitim programı ve sosyal faaliyetler planlandığını ifade eden Özgümüş, "Okuma yazma bilmeyen 30 Romana okuma yazma kursu verilecektir. Okuma yazma kursu devam ederken kursiyerlere aynı zamanda dilekçe yazma eğitimi verilecek ve güncel sorunları hakkında resmi makamlara dilekçe yazmaları sağlanacak. Yine proje kapsamında 30 kişiye Roman halk oyunları kursu ve 5 kişiye enstrüman kursu planlanmıştır. Projede yine girişimcilik ve işletme yönetimi kursu verilecek, Romanlara yönelik dışlama ve ön yargıların azaltılması için Roman Kültürünü Tanıtma ve Yaygınlaştırma Festivali düzenlenecektir." dedi.



Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ve Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da konuşma yaparak projenin hayata geçirilmesinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



